Во Владимирской области на 9 мая в Муроме устроят очень высокий салют

. Фото: Валерия ПРОНИНА

Обычно на 9 мая в крупнейших городах Владимирской области заканчивают праздничную программу фейерверком. Однако в этом году салют в 33 регионе смогут увидеть лишь жители Мурома и Коврова.

О салюте в Муроме у себя на странице в ВК написал мэр Евгений Рычков. По его словам, администрация для большей безопасности изменила место, откуда он будет производиться.

«Это точно не будут привычные площадь Победы или площади рядом с Администрацией. Убедительно прошу не собираться рядом с этими территориями. И в целом, пожалуйста, не тратьте время на то, чтобы найти место, откуда будут стрелять салют и подъехать к нему поближе. Просто выходите на улицу рядом с домом. Салют мы специально сделали очень высоким. В 22.00 небо Мурома озарят 78 залпов в честь 78 годовщины Великой Победы!» написал Евгений Рычков.

Что касается Коврова, то там не стали так же скрытничать. И назвали точное место и время фейерверка. Он также состоится в 22.00 на СК «Мотодром». А вот во Владимире решили в этом году не провоцировать большие скопления людей и вообще отказались от салюта.