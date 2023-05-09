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НовостиЗдоровье9 мая 2023 6:40

Во Владимирской области 9 мая коронавирус выявили у 28 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 мая 2023 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 10 сл. в г.Владимире, 5 сл. в Муромском, 3 сл. в Ковровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185436 случаев заболевания (51362 сл. в г. Владимире, 20142 сл. в Муромском, 21953 сл. в Ковровском, 6568 сл. в Петушинском, 8898 сл. в Кольчугинском, 11266 сл. в Александровском, 7426 сл. в Юрьев-Польском, 16754 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3679 сл. в Собинском, 2122 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4311 сл. в Камешковском, 3419 сл. в Гороховецком, 4717 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6435 сл. в Суздальском, 2411 сл. в Селивановском).