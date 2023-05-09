Во Владимирскую область 20-градусное тепло вернется к выходным

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодный циклон покидает Владимирскую область, заявляют синоптики с портала "Гисметео". Уже с 10 мая в 33 регионе начнется потепление. И к выходным в регион вернется теплая погода.

Если верить недельному прогнозу, то столбик термометра поднимется до 20 градусов уже в субботу, 13 мая, когда воздух днем прогреется до +21. Однако уже 10 мая владимирцы могут почувствовать, что холода отступают, так как именно с этого дня по ночам не будет минусовых значений температуры.

В среднем, в ближайшую неделю синоптики обещают владимирцам сухую, ясную погоду. Днем средняя температура будет держаться в районе +18 градусов, по ночам будет около восьми градусов тепла.