Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил ЛНР

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Луганскую Народную Республику. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале. Сам визит состоялся 6 мая. Александр Авдеев сначала встретился с мобилизованными, контрактниками и добровольцами из 33 региона.

"Посетили базовый лагерь одной из наших мотострелковых дивизий. Конечно, не с пустыми руками. Привезли ребятам багги, антидроновое ружьё, белье, форму, прицелы ночного видения, квадрокоптер, ноутбук и многое другое, что они заказывали. Пообщались с бойцами из нашей области и их командирами", написал Авдеев.

Также губернатор побывал в двух госпиталях: один на территории Белгородской области, второй – в ЛНР. Делегация из Владимирской области привезла туда груз, который включал себя лекарства, медицинское оборудование, продукты, форму и технические средства, которые помогают воевать нашим бойцам.

"Обсудили с ними вопросы, которые возникают в ходе спецоперации, и вопросы, которые надо будет решать по возвращении в область. В целом настрой у них отличный. Им интересно, как дела дома. Спрашивали меня о перспективах строительства второго моста через Клязьму во Владимире, когда пустят движение по М-12 и так далее", написал глава региона.