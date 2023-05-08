Во Владимирской области умер прозаик Виктор Кузнецов

фото со страницы Владимирского регионального отделения Союза писателей России

5 мая на 73-м году жизни скончался член Союза писателей России, член Союза журналистов России Виктор Александрович Кузнецов.

Он родился 29 октября 1950 года в г. Шемонаиха Восточно-Казахстанской области (Казахстан). Детские годы прошли на станции Безменово Новосибирской области. Служил в Армии в Иркутской области.

Работал грузчиком в заполярном морском порту Зеленый Мыс (Якутия), строителем, скреперистом-забойщиком на приисках Колымы, взрывником в старательской артели, рыбообработчиком на плавбазе.

Первые рассказы Кузнецова появились на страницах магаданских газет, а затем стали публиковаться в альманахе «На Севере Дальнем», в журналах "Дальний Восток", "Аврора", в коллективных сборниках «Ты плюс мы» (Магадан), «Сибирский рассказ» (Новосибирск), «35 рассказов «Литературной России»» (Москва), в антологии «Молодая проза РСФСР» (Киев). Автор книг: «Что имеем – не храним…» (1981), «Музыка по ночам» (1984), «И проклинал себя, проклинал…» (1989).

Во Владимир писатель приехал после окончания Высших литературных курсов в 1989 году и продолжил здесь свою творческую и журналистскую деятельность. Он работал главным редактором газет «Свет», «Трибуна», «За правое дело», заместителем главного редактора областной газеты «Владимирские ведомости». В течение ряда вел публицистическую программу «Хорошо живем» на «ТВЦ-Владимир».

Похороны прошли в селе Ославское Суздальского района.