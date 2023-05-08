фото из телеграма Александра Авдеева

Хоккейный клуб «Владимир» вышел в финал «Ночной хоккейной лиги» в Сочи дивизиона 50+. 9 мая спортсмены сыграют за малый кубок лиги с командой из Мурманска, сообщил в телеграме губернатор Александр Авдеев.

Полуфинал в малом кубке дивизиона владимирцы выиграли в упорной борьбе против «ЯкутскЭнерго» – счет 6:5. Победу команде принесли хет-трик Александра Шкодина и дубль Вячеслава Давыдова.

Всего на XII Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд представлены 174 команды из 81 региона. В среднем по две от субъекта. Владимирскую область представляют сразу три: кроме «Владимира», это селивановский «Олимп» (дивизион 18+) и «Рекорд» из Александрова (дивизион 40+).