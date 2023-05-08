Жителя Владимирской области освободили из украинского плена

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Из украинского плена освобожден еще один житель Владимирской области. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин.

«Пришел очередной ответ от Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой, в котором сообщается, что еще один военнослужащий из нашего региона вызволен из плена. Работа велась кропотливая и долгая - с ноября прошлого года. После лечения и адаптации он вернется к родным Есть еще люди, которым надо помочь вернуться домой. Работаем дальше, - написал Игорь Игошин.