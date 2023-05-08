В Суздале дорожный ремонт улиц Коровники и Гоголя должны завершить к 1 августа

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Суздале в нормативное состояние планируется привести участки дорог на ул. Коровники и Гоголя общей протяженностью 1,4 км. В настоящее время подрядчики ООО «Дортех» приступили к фрезерованию изношенных слоев дорожного покрытия, сообщают в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

По контракту дорожники отремонтируют 500 метров на ул. Гоголя и 900 метров на ул. Коровники. На объектах обновят дорожное полотно по всей ширине проезжих частей. Также будет отремонтирован тротуар, нанесена дорожная разметка и установлены остановочные площадки. Работы будут завершены до 1 августа.

Обе улицы ведут к основной транспортной артерии города - ул. Ленина. Кроме того, ул. Коровники является главной дорогой, которая связывает город при пересечении р. Каменка с западной стороны. Через улицы Коровники и Гоголя проходит основной маршрут общественного транспорта. Значимым при ремонте дорог стало близкое расположение православного храма - Церкви во имя Воздвиженья Честного и Животворящего Креста Господня.

Напомним, Суздаль стал участником нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 году. За это время в городе обновили более 7,6 км автодорог на улицах Транспортная, Гоголя, Гастева, Ленина, Толстого, Пушкарская, Бульвар Всполье. Также на участках отремонтировали тротуары, обновили остановочные павильоны и обустроили пешеходные переходы.