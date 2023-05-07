В Гороховецком районе в двойном ДТП погиб водитель грузовой машины

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по сведениям Госавтоинспекции, в субботу утром на 318 километре М-7 44-летний водитель большегруза «Скания» на правой полосе столкнулся с трактором.

Уже после этого, когда участники ДТП оставались на своих местах, в 9.15 ехавший со стороны Москвы в сторону Нижнего Новгорода грузовик «Хендай» под управлением 48-летнего мужчины врезался в заднюю часть большегруза.

К сожалению, в результате столкновения водитель «Хендай» погиб, больше никто из людей не пострадал.

По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.