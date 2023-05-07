В Коврове на День Победы состоится праздничный фейерверк

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщила глава города Коврова Елена Фомина, День Победы начнется в 9.00 с митингов у обелиска КЭЗ и у Памятника воинам-дегтяревцам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В 10.00 на площади Победы пройдет парад с участием военной техники, но вход на мероприятие в целях безопасности ограничат. Жителям предлагается увидеть парад при помощи интернет-трансляции, которые будут проводить местные СМИ.

В 10.30 состоится городской митинг на площади Победы, после чего в течение дня в разных районах города состоятся различные творческие и спортивные мероприятия.

Завершится празднование Дня Победы праздничным фейерверком, который состоится у СК «Мотодром» в 22.00.