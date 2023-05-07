Во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме на улице Балакирева

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.18 диспетчеры пожарной охраны приняли вызов на улицу Балакирева, где случился пожар в многоквартирном доме.

На место прибыли 22 сотрудника МЧС на шести пожарных машинах. Три звена газодымозащитников направились на разведку и тушение, из дома эвакуировали 15 человек.

Оказалось, что горение происходило в квартире, пожар удалось быстро потушить, не дав ему разойтись, выгоревшая площадь составила 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.