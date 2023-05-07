Во Владимирской области жители пяти районов высадили более 50 тысяч сосен

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, на днях в пяти районах региона прошли высадки сеянцев сосны в рамках ежегодной акции «Сад памяти», приуроченной ко Дню Победы.

В Собинском районе в высадке участвовало 70 человек, их силами удалось высадить 1500 сеянцев на участке в 0,6 гектара.

В Гусь-Хрустальном районе на площади в 3,2 гектара более 50 человек посадили 16 тысяч сеянцев, в то время как в Судогодском районе 26 местных жителей на участке в 1,2 гектара высадили ровно 6120 сосен.

В Ковровском районе в высадке приняли участие 32 человека, посадившие 9310 сеянцев сосны обыкновенной, а в Суздальском районе в Торчинском участковом лесничестве теперь растут 17600 молодых сосен на площади 3,6 гектара.

Ранее такие же высадки проводились и в других уголках региона.