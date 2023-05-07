Восемь сирот из Судогодского района получили квартиры во Владимире

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в прокуратуру Судогодского района поступили обращения от восьми граждан, имеющих статус детей-сирот. Все они в детстве остались без родителей и по достижению 18-летия имели право на получение квартир по договору социального найма.

Вместе с тем, некоторые из обратившихся достигли совершеннолетия еще в 2016 году, но жилья так и не получили. В ходе проверки было установлено, что в минувшем году администрация Судогодского района получила из областного бюджета 41,5 миллиона рублей на покупку квартир для сирот, но купила всего три жилища. Это связано с тем, что предложений на рынке недвижимости в районе крайне мало, и их 93 электронных аукционов состоявшимися признали только три.

Однако в таких ситуациях дети-сироты могут получить квартиры в других муниципалитетах. Прокуратура Судогодского района обратилась в суд, потребовав устранить нарушения, после чего всем обратившимся предоставили благоустроенное жилье на территории Владимира.