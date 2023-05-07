В Александровском районе вандалы сломали 50 надгробий на сельском кладбище

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано. Александров"
Днем 6 мая жители Александровского района с возмущением рассказали в местных соцсетях о том, что неизвестные вредители сломали надгробья на могилах кладбища возле поселка Красное пламя.
Александровцы выкладывали фотографии, на которых изображались обрушенные надгробные плиты.
В УМВД России по Владимирской области информацию подтвердили и уточнили, что соответствующее сообщение получили. В ходе работы на месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы зафиксировали повреждение 50 надгробий.
В течение нескольких часов стражам порядка удалось выйти на след подозреваемых и задержать их.
Личности и число задержанных пока не уточняются. В полиции лишь добавили, что их доставили в районный отдел МВД для разбирательства.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.