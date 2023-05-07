В центре Покрова движение по трассе М-7 открыли по четырем полосам

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», 6 мая полностью завершены ремонтные работы на участке федеральной автодороги М-7 «Волга» от улицы Герасимова до Больничного проезда через перекресток с улицей Карла Либкнехта в городе Покров Петушинского района.

В общей сложности за последний день работ было уложено 750 тонн выравнивающего слоя, а также 520 тонн верхнего слоя асфальтобетона. В настоящее время движение здесь запустили по четырем полосам.

Напомним — ранее жители Покрова и власти Петушинского района пожаловались на то, что в городе из-за ремонта вновь собираются большие пробки, и попросили процесс ускорить. Впрочем, сами федеральные дорожники дали обещание, что движение к выходным откроют по трем полосам, но в итоге открыли все четыре, что существенно облегчило движение.