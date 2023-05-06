Во Владимирской области в ДТП погиб герой мемного ролика "Ломай меня полностью"

Кадр из передачи "Пусть Говорят".

6 мая под Гусь-Хрустальным в ДТП погиб герой известного вирусного ролика "Ломай меня полностью" Шайдабек Эседуллаев. Об этом сообщило издание "Газета Афиша".

Пока о ДТП известно не очень много. Авария произошла около половины пятого утра на въезде в Гусь-Хрустальный со стороны Курлово. Очевидцы сообщают, что автомобиль "Фольксваген Поло", за рулем которого и находился Шайдабек Эседуллаев, ехал с превышением скорости. В какой-то момент машину вынесло с дороги, она влетела в газовые сети. Водитель погиб, ряд домов на улице Ольховой остались без газа.

Само видео "Ломай меня полностью", благодаря которому и прославился Эседуллаев, появилось в сети в 2010 году. На нем герой видео просит сотрудника полиции "сломать его" или побороться на равных. После того, как ролик стал мегапопулярным, Шайдабека пригласили в передачу "Пусть говорят" на Первом канале.