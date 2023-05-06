На сохранение объектов культурного наследия во Владимирской области направлено 12 млн рублей

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Губернатор Александр Авдеев выделил дополнительно 12 млн рублей из областного бюджета на проведение противоаварийных, консервационных работ в двух церквях, отобранных по согласованию с Владимирской митрополией Русской Православной Церкви: Введенской церкви (1808 г.) в селе Мостцы Камешковского района и Никольской церкви (1778 г.) в селе Семёновское-Советское Суздальского района. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

«От жителей этих населённых пунктов и общественности поступали обращения о состоянии памятников. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя разработку проектной документации и проведение работ по укреплению, восстановлению и расчистке кирпичной кладки, выполнению стропильных систем и кровельного покрытия, закрытию оконных проёмов светопропускающими материалами, расчистке территории памятника от растительности и мусора», сообщают в Правительстве.

Все работы должны быть выполнены в течение 2023 года.