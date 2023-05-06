Во Владимирской области ГИБДД в майские праздники организует рейды по отлову пьяных водителей

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Начиная с вечера 5 мая и по 10 мая инспекторы Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области будут проводить рейды. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Основной акцент при проведении рейдов полицейские сделают на поимку водителей, которые управляют автомобилями в состоянии опьянения.

«Внимание автоинспекторов также будет обращено на пресечение грубых нарушений ПДД, таких как выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, непредоставление преимущества пешеходам. Не останутся без внимания любители тонировки, мотоциклисты и граждане, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ)», сообщили в полиции.

Также в полиции просят граждан сообщать обо всех случаях, когда водители на дорогах ведут себя неадекватно. Телефон дежурной части УГИБДД УМВД России по Владимирской области: 8(4922)54-16-65.