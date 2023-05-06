Во Владимирской области иномарка вылетела в кювет, пострадали двое

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

6 мая около полуночи на автодороге «Покров – Новоселово – Киржач» в Петушинском районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, пострадали два человека.

По предварительной информации от полицейских, водитель автомобиля «Вольво», женщина 2002 года рождения, не справилась с управлением, в результате чего иномарка вылетела с дороги и съехала в кювет.

В результате ДТП травмы получили водитель и ее пассажир – 27-летний мужчина. Обоих пришлось вытаскивать из автомобиля с помощью спасателей, которые использовали деблокиратор. Пострадавшие госпитализированы. Проверку ДТП проводят сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району.