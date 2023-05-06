Во Владимирской области 6 мая 2023 года коронавирусом заболели 33 человека

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 мая 2023 года лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это один из самых низких показателей за последние месяцы.

Вот как распределились случаи по районам региона: 14 сл. в г.Владимире, 1 сл. в Муромском, 6 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185346 случаев заболевания (51327 сл. в г. Владимире, 20133 сл. в Муромском, 21945 сл. в Ковровском, 6567 сл. в Петушинском, 8895 сл. в Кольчугинском, 11265 сл. в Александровском, 7418 сл. в Юрьев-Польском, 16738 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3679 сл. в Собинском, 2122 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4310 сл. в Камешковском, 3416 сл. в Гороховецком, 4715 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6433 сл. в Суздальском, 2410 сл. в Селивановском).