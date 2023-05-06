Во Владимирской области в ближайшие выходные ожидаются заморозки по ночам

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторая половина майских праздников во Владимирской области не обещает тепла. Синоптики владимирского Гидрометцентра, наоборот, говорят, что нас ждут аномально холодные выходные. С заморозками по ночам.

Так, в субботу 6 мая столбик термометра не поднимется днем выше +7 градусов. А вот в ночь на 7 мая владимирцев вовсе ждут минусовые температура. Синоптики говорят, что будет до -2 градусов. Такая же погода сохранится и 7 мая: днем - в районе +8 градусов, ночью небольшой минус. И лишь 8 мая начнет потихоньку теплеть. Правда, будет оно незначительным всего лишь на пару градусов. Что касается осадков, то в Гидрометцентре говорят, что все выходные будет сухо. Владимирцев ждет то переменная облачность, то ясная погода.

Напомним, что из-за аномально холодных выходных власти города Владимира пошли на возобновление подачи отопления в объекты социальной сферы. Отопительный сезон продолжается в больницах, школах, детсадах.