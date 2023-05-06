Известный владимирский актер стал лауреатом премии Евстигнеева

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области объявило победителя престижной премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. В 2023 году она присуждена артисту Владимирского драмтеатра Владимиру Лаптеву.

Владимир Лаптев поставил более 100 спектаклей, сыграл около 200 ролей в театре и кино. В России он в первую очередь известен своими работами в кинолентах «Калина красная», «Бег», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Смерть Таирова». «Кадетство», «Бухта страха». Во владимирском театре работает с 1993 года. 7 лет назад он создал во Владимире театральную студию, в которой подростки и молодые люди изучают актёрское мастерство, ритмопластику и сценическую речь, историю театра и кино. А еще Владимир Лаптев является почётным председателем Совета отцов Владимирской области.

Премия Евстигнеева присуждается деятелям театра, внесшим выдающийся творческий вклад в сферу культуры Владимирской области.