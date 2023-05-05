Судогодский суд взыскал с клиники 3 миллиона рублей в пользу пострадавшей женщины

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, жительница Судогодского района обратилась с иском к частной клинике, расположенной в Нижнем Новгороде.

В иске женщина указала, что до ноября 2020 года страдала сильными головными болями и остеохондрозом позвоночника, в связи с чем обратилась к нейрохирургу, который поставил ей диагноз и назначил лекарственное лечение на дому.

Но женщине стало хуже, и она вновь приехала к этому же доктору, который назначил ей некую лечебную манипуляцию, которая привела к развитию аллергии и анафилактическому шоку. Кроме того, у пациентки остановилось сердце на 10 минут после сделанного ей укола, и лишь при помощи дефибрилляторов его смогли запустить. После этого женщина провела 8 дней в коме, а затем 40 дней лежала в реанимации, а потом уже в общей палате заразилась коронавирусом и была переведена в ковидный госпиталь, где провела еще неделю.

В итоге сейчас женщина вынуждена ходить в памперсах, не может себя обслуживать, ее кормит с ложечки сестра, вдобавок начались провалы в памяти. В связи с этим она испытывает жестокие моральные страдания.

По данному факту возбуждалось уголовное дело, которое затем прекратили в связи с истечением сроков давности.

С учетом всех обстоятельств суд встал на сторону женщины и взыскал в ее пользу с нижегородской клиники 3 миллиона рублей. Решение суда в законную силу не вступило.