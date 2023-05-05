Во Владимире мэрия не согласовала проведение митинга обманутых дольщиков

ЖК "Дуброва парк". Фото: предоставлено дольщиками корпуса №5

Как сообщает издание «Чеснок», инициаторами проведения митинга стали представители регионального отделения партии КПРФ, к депутатам которой обратились дольщики печально известных ЖК «Дуброва парк» и ЖК «Зеленый берег», проблему которых до сих пор никто не смог решить.

В заявке местом проведения митинга была указана площадь Победы, однако горадминистрация прислала отказ, мотивированный близостью к зданию Владимирского областного суда.

Сами коммунисты с этим не согласны, в связи с чем обратились с иском к мэрии в суд.