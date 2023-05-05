Во Владимирской области задержаны фальшивомонетчики из других регионов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Юрьев-Польского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту хранения, перевозки и сбыта поддельных билетов банка России.

По версии следствия, житель Калининградской области и его приятель из Подмосковья купили в интернете 32 «липовых» пятитысячных купюры, с которыми приехали в Александров, а оттуда продолжили вояж по региону, приехав в Кольчугино и Юрьев-Польский. Во всех трех городах сообщники покупали на фальшивки товары, получая сдачу настоящими деньгами. Всего им удалось сбыть за несколько дней декабря восемь банкнот, пока их не задержали полицейские.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Юрьев-Польский районный суд.