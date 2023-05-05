Во Владимире откроется фотовыставка «Истории Победы»

фото Отделения Владимир Банка

6 мая во Владимирской областной научной библиотеке откроется фотовыставка «Истории Победы». На стендах можно увидеть изображения памятных монет, выпущенных Банком России и посвященных героям и подвигам Великой Отечественной войны.

«Сюжеты памятных монет фотовыставки посвящены событиям, которые стали страшным испытанием для современников и не проходящей болью для потомков. Оборона Москвы, танковое сражение на Курской дуге, Сталинградская битва, прорыв блокады Ленинграда, битва за Берлин и водружение Знамени Победы над Рейхстагом — эти страницы истории, знакомые каждому, можно увидеть в образах, созданных художниками-медальерами», — пояснила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.

На памятных монетах запечатлены сюжеты 1941-1945 годов: основные сражения и самоотверженная работа женщин в тылу и труд санитарок на передовой. На увеличенных фотоснимках монет можно проследить тысячи километров дорог к Великой Победе, а также легендарную боевую технику, мемориалы славы, фрагменты известных фронтовых снимков и даже образ неунывающего солдата Василия Теркина.

Фотовыставка будет проходить до 24 мая. Вход свободный.