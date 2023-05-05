Во Владимирской области объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в ряде регионов, в частности во Владимирской области. Это связано с заморозками на 6 мая.

В ночные и утренние часы на 6, 7, 8 и 9 мая в области ожидаются заморозки до -5 градусов.

Обычно оранжевый уровень объявляется, когда погода опасна и есть вероятность нанесения ущерба. В частности, заморозки могут нанести урон сельскому хозяйству, а также спровоцировать сбой сетей. Также резкая смена температуры приводит к образованию на дорогах гололеда, увеличиваются риски возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с ДТП.

К слову, из-за резкого похолодания в мэрии решили включить отопление в социальных учреждениях.