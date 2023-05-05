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НовостиОбщество5 мая 2023 9:55

Мэрия Владимира отменила торги на разработку проекта благоустройства парка у ДТЮ

В проекте шла речь, чтобы засыпать нижний пруд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма Дмитрия Наумова

фото из телеграма Дмитрия Наумова

Администрация Владимира отменила торги на разработку проекта очистки и берегоукрепления каскада прудов в старых садах на улице Мира. Причину не называют.

Напомним, что проект предполагал засыпку нижнего из трех прудов у ДТЮ. На его месте должны были предусмотреть парковку и парадный вход в парк.

Владимирцы выступили против. После чего мэр Дмитрий Наумов в своих соцсетях сообщил, что окончательное решение еще не принято.

«Верхний и средний пруды ожидает расчистка, углубление дна, укрепление берегов, устройство подпорных стенок, максимальное увеличение площади водной глади. Также планируется устройство переливного сооружения в виде водопада между прудами с возможностью движения пешеходов. Нижний пруд, ввиду крайней заболоченности и загрязненности, решено очистить от мусора. По результатам проектно-изыскательских работ будет принято решение о дальнейшей судьбе водоема», - сообщил исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев.

А 3 мая глава города еще раз выехал на место с представителями гильдии ландшафтных инженеров. По итогам проведения обследования участка специалисты смогут дать предложения по реализации существующей концепции благоустройства территории ДТЮ.