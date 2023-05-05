В Боголюбово произошел пожар в жилом доме на улице Садовая

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.41 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в доме №2 по улице Садовая.

Прибывшие на место возгорания восемь сотрудников МЧС обнаружили, что из-под кровли двухквартирного дома идет дым. Вскоре им удалось локализовать пожар, не дав ему распространиться по всему строению, и ликвидировать его на площади 10 квадратных метров.

Как оказалось, горело подсобное помещение дома, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.