Во Владимире горадминистрация планирует взять кредит в 230 миллионов рублей

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Согласно размещенной закупке, мэрия просит кредит в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в 230 миллионов рублей, срок погашения которого составит 1096 календарных дней, то есть три года. При этом сами деньги планируется потратить с 2 октября по 29 декабря текущего года.

В документах сказано, что мэрия оставит за собой право досрочного погашения без взимания платы, а процентная ставка не должна превышать 8,5 процента годовых без каких-либо дополнительных платежей и сборов.

Планируется, что общая сумма процентов не должна превысить 58 миллионов 650 тысяч рублей, которые будут погашаться поэтапно вплоть до 2026 года. Источником финансирования обозначен городской бюджет, а в качестве обоснования — постановление главы города от 2019 года, в котором идет речь о сбалансированности бюджета.

В горадминистрации Владимира уточнили, что никаких глобальных планов на этот кредит нет — это «обычная история», связанная с покрытием дефицита бюджета.