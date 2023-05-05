Владимирцы стали спасать свои сбережения

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К апрелю объем средств жителей Владимирской области на депозитных счетах составил 252,3 млрд рублей. Это на 13% больше, чем на ту же дату в прошлом году. В национальной валюте хранится почти 96% сбережений владимирцев, или 241,5 млрд рублей. Накопления в иностранной валюте сократились на треть до 10,8 млрд рублей.

«В марте владимирцы активно пополняли рублевые счета и срочные депозиты. Это компенсировало январский отток со счетов граждан, по итогам квартала сумма средств на вкладах превысила показатели конца прошлого года. Владимирцы перестали интересоваться депозитами в валюте — спрос на них в марте оставался низким. При этом некоторые граждане обеспокоены тем, что ставки по рублевым вкладам не обеспечивают защиту от инфляции и снимают наличные. Но покупательная способность хранящихся дома наличных постепенно снижается. Купить на них столько же товаров, сколько, например, год назад, уже не получается», – отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Срочные банковские вклады защищают сбережения от обесценения. По данным мониторинга процентных ставок в крупнейших банках средние максимальные ставки по рублевым вкладам зафиксировались возле отметки 7,7%. Этому также способствует сохранение ключевой ставки в размере 7,5% в конце апреля этого года.