Во Владимирской области 5 мая коронавирус подтвержден у 36 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

12 случаев во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Юрьев-Польском, по 2 заболевших в Муромском, Ковровском, Петушинском, Кольчугинском и Вязниковском районах, по 1 случаю в Александровском, Собинском, Суздальском, Меленковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185313 случаев заболевания (51313 сл. в г. Владимире, 20132 сл. в Муромском, 21939 сл. в Ковровском, 6566 сл. в Петушинском, 8894 сл. в Кольчугинском, 11265 сл. в Александровском, 7415 сл. в Юрьев-Польском, 16734 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3679 сл. в Собинском, 2121 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4309 сл. в Камешковском, 3416 сл. в Гороховецком, 4715 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6432 сл. в Суздальском, 2410 сл. в Селивановском).