Во Владимире мужчина украл из автомата 26 игрушек и раздал их девушкам

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции Фрунзенского района на днях поступило сообщение от оператора, обслуживающего игровые автоматы с мягкими игрушками.

По словам сотрудницы компании, находящийся в холле сетевого магазина автомат оказался взломан, а внутри не осталось игрушек. Ущерб был заявлен на 5000 рублей.

Оперативники быстро установили, что к краже может быть причастен 27-летний ковровчанин, которого вскоре задержали в городе оружейников.

Парень не стал отрицать вину и рассказал, что в тот день приходил в магазин за продуктами, а по выходу решил сыграть в автомат. Молодой человек проиграл 100 рублей, но игрушку достать не смог, а потому разозлился, взломал аппарат и вытащил из него 26 плюшевых фигурок и ушел.

Только на улице ковровчанин сообразил, что не знает, куда девать столько игрушек, и просто раздал их девушкам на улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», молодого человека на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Ущерб он полностью возместил.