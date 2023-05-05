Студент Владимирского строительного колледжа за два дня украл больше миллиона рублей

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Заместителем прокурора Владимира утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего студента Владимирского строительного колледжа. Он обвиняется в совершении трех эпизодах мошенничества.

Установлено, что весной 2022 года, молодой человек вступил в сговор с неустановленным лицом, направленный на хищение денег. Преступники действовали по единой мошеннической схеме: неизвестный звонил гражданам и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал им заведомо ложные сведения о совершенных их родственниками ДТП. Под предлогом оказания помощи пострадавшим и избежания привлечения к уголовной ответственности, потерпевшим предлагалось заплатить деньги, сообщили в областной прокуратуре.

Деньги передавались обвиняемому, который по договоренности с неустановленным следствием лицом переводил их на указанные ему счета, оставляя себе заранее оговоренный процент от суммы. Таким образом, за два дня у троих потерпевших было похищено более 1,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Владимира. За совершение указанных преступлений злоумышленнику может быть назначено наказание до 6 лет лишения свободы.