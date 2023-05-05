Еще 14 контрактников из Владимира отправились на службу в зону СВО

фото регионального Правительства

5 мая во Владимире состоялась отправка к местам службы 14 наших земляков. Они приняли решение служить в рядах Вооруженных сил России по контракту.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Народного фронта, волонтеры «МыВместе», учащиеся кадетских классов, священнослужители, ветераны, родственники.

Министр региональной безопасности Владимирской области Сергей Полузин обратился к бойцам с напутственным словом. Он пожелал им служить честно, грамотно и вернуться домой с Победой.

Каждому военнослужащему от Правительства региона были вручены дополнительные комплекты военной формы.

«Для всех мужчин, кто еще не оформил свое желание вступить в ряды Вооруженных сил, но твердо решил пойти служить по контракту, налажен механизм оформления при участии военных комиссариатов муниципальных образований в каждом районе нашей области. Также можно записаться служить, не выезжая из своего города или поселка, через главу того населенного пункта, сельского поселения, где проживает сам гражданин. Вся информация будет доведена до областного военного комиссариата. Затем контрактники прибудут во Владимир уже непосредственно на отправку в воинскую часть», - отметил главный военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров.