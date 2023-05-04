В Карабаново во время пожара в многоквартирном доме эвакуировано 15 человек

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.54 диспетчерам пожарной охраны поступил звонок с улицы Победы города Карабаново Александровского района. Звонившие рассказали о пожаре, происходящем в доме №8.

Прибывшие на место 13 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах обнаружили, что в подъезде пятиэтажки много дыма, который шел из квартиры на втором этаже. При помощи трехколенной лестницы пожарным удалось пробраться внутрь жилища и там ликвидировать пожар, площадь которого составила 6 квадратных метров. Сгорели вещи и внутренняя отделка комнаты.

К счастью, никто из людей не пострадал, но из задымленного подъезда было эвакуировано 15 человек.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.