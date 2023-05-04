В Суздальском районе проведена учебная эвакуация в доме-интернате

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, учения состоялись 4 мая в пансионате, для престарелых и инвалидов. Сейчас в нем живут 110 человек, основная часть которых является пожилыми и маломобильными людьми, которым для эвакуации требуется помощь сотрудников дома-интерната. Именно поэтому тренировка касалась в большей степени персонала.

По легенде, в корпусе №2 на лестничной площадке между первым и вторым этажами случился пожар, причем в здании находилось 73 человека. Сотрудники учреждения обнаружили пламя и приступили к эвакуации, которую провели быстро и грамотно, переведя своих подопечных в соседний корпус.

После завершения тренировки пожарные показали сотрудникам пансионата, как пользоваться самоспасателями «Феникс-2», находящимися в арсенале дома-интерната, а также научили их пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями.