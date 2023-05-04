В Судогде четверо бывших заключенных не проходили медосмотры на туберкулез

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Судогодского района проведена проверка в сфере здравоохранения, в результате чего установлено, что местный житель, освободившийся недавно из мест лишения свободы, не проходил обязательные медицинские осмотры в целях профилактики туберкулеза. Подобные осмотры после мест заключения, в том числе СИЗО, бывшие заключенные обязаны проходить дважды в год первые два года после освобождения.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Судогодский суд, потребовав от мужчины пройти необходимые осмотры. После вмешательства прокуратуры мужчина проверку прошел.

Точно такие же нарушения допустили еще три человека из числа бывших заключенных. По ним надзорное ведомство также направило соответствующие иски.