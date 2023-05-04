Во Владимире вновь включат отопление в детсадах, школах и больницах

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за понижения температуры воздуха глава города Дмитрий Наумов принял решение о возобновлении отопительного периода для объектов социальной сферы с 5 мая. Соответствующее постановление уже подписано. Речь идет о детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях.

Буквально на днях владимирцы завалили сообщениями главу города о том, что дети вынуждены ходить в детских садах в верхней одежде. Температура в группах была +10, +13 градусов. В мэрии обещали "провести замеры" и после этого принять решение.

Начиная с 6 мая, по ночам синоптики прогнозируют снег и заморозки. Столбик термометра опуститься до 0, +1 градуса.