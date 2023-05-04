Во Владимире откроется выставка произведений народных умельцев из разных регионов

.

5 мая в 15 часов в Доме фольклора во Владимире состоится торжественное открытие Межрегиональной передвижной выставки декоративно-прикладного искусства «ПРО-ремесла. Тверь. Владимир. Рязань». Она путешествует по старинным городам России с марта 2023 года.

На выставке можно будет увидеть роскошь торжокского золотного шитья, неповторимые по своей красоте узоры калязинского коклюшечного промысла, знаменитую скопинскую художественную керамику, кадомский вениз и многие другие яркие произведения народного искусства, прославлявшие свои регионы на протяжении многих столетий.

Владимирскую область представят работы в технике лоскутного шитья клуба «Лада» и студии «Волшебница», лоскутные панно, костюмные комплексы, тканые пояса, полотенца с вышивкой и хлопчато-бумажным кружевом Судогодского Дома народного творчества, игрушки из щепы Павла Ивашкина из Покрова, коллекция «Символы народной вышивки», кружево на коклюшках народной студии декоративно-прикладного творчества Областного центра народного творчества, авторская роспись по дереву Елены Тумановой, Антонины Виноградовой и Светланы Савельевой, плотницкая игрушка и глухая корабельная резьба мастеров Гороховецкой земли.