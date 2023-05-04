В Киржаче местный житель осужден за производство 29 килограммов наркотиков

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Киржачский районный суд на днях вынес обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в незаконном производстве наркотиков, совершенном организованной преступной группой, в особо крупном размере.

Суд установил, что мужчина входил в группировку. Занимавшуюся производством запрещенных веществ. В начале 2022 года он получил химические вещества и оборудование для изготовления наркотиков, которые были привезены в частный дом деревни Кудрино.

В марте преступники изготовили не менее 29 килограммов наркотика, содержащего мефедрон. После этого владельца нарколаборатории задержали сотрудники УФСБ России по Владимирской области.

Приговором суда ему назначено 8 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.