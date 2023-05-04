В Петушинском районе двое мужчин во дворе украли скутер

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27 и 33-летних ранее судимых местных жителей. Их обвиняют в краже.

По версии следствия, приятели в декабре минувшего года зашли в один из дворов Петушков, где заметили припаркованный скутер «Якудза» стоимостью 16 тысяч рублей. Друзья стащили мототехнику и продали ее, а деньги потратили.

Как только владелица скутера не нашла его, она тут же обратилась в полицию, и вскоре подозреваемых задержали. Удалось стражам порядка установить и покупателя, у которого транспорт изъяли и передали его хозяйке.

Мужчины свою вину признали. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.