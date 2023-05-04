Во Владимирской области обнаружено завышение тарифов за теплоснабжение

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Как сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы России по Владимирской области, в 2021 году ведомство обнаружило, что Департамент (ныне министерство) государственного регулирования цен и тарифов региона допустил нарушения при установлении тарифов на услуги по поставке теплоснабжения для ООО «Владимиртеплогаз».

Было установлено, что департамент включил в тариф экономически необоснованные расходы, что привело к завышению цен в Гороховецком, Селивановском и Петушинском районах, а также в округе Муром, в городах Гусь-Хрустальный, Киржач, Собинка, Лакинск, Ставрово, Ковров, в поселках Содышка Суздальского района, Вольгинский Петушинского района и в деревне Пенкино Камешковского района. В целом жители переплатили 298,6 миллиона рублей.

В связи с этим УФАС выдал министерству предписание исключить из тарифов за тепло на 2023-2024 годы необоснованные траты в этом же размере. На 2023 год было исключено 188,96 миллиона, а на следующий год потребуется исключить 109,64 миллиона рублей.

Исполнение предписание контролируется антимонопольным ведомством.