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НовостиОбщество4 мая 2023 10:17

Глава Владимира ждет от жителей предложения по работе общественного транспорта

Дмитрий Наумов обещает создать новую маршрутную схему
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Глава города Владимира Дмитрий Наумов через свой телеграм-канал озвучил ряд сложностей в работе автобусов и троллейбусов, с которыми жители областного центра сами сталкиваются практически ежедневно — это и нехватка подвижного состава, и малое число машин на линиях в отдаленные микрорайоны, и в целом устаревшая транспортная схема.

В связи с этим власти планируют разработать новую схему движения общественного транспорта.

«Если у вас есть предложения, можете присылать их мне в социальные сети. Пишите в комментариях, как вы относитесь к нашей инициативе по улучшению транспортной сети нашего города», - обратился к владимирцам Дмитрий Наумов.

Если все пойдет по плану, новая схема появится уже осенью.