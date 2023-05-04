Судебные приставы опечатали владимирский трактир "Околица"

Фото предоставлено судебными приставами

Судебные приставы Владимира исполнили постановление Ленинского районного суда о временном приостановлении деятельности трактира «Околица» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Выяснилось, что областное управление Роспотребнадзора провело внеплановую проверку из-за отравления в трактире. Специалистами было установлено, что загрузка продуктов и сырья осуществляется непосредственно на кухне через чистую зону, в том числе через моечное отделение столовой посуды. Кроме этого, сырье и готовая продукция хранятся в одном холодильнике, стеллажи и рабочий инвентарь загрязнены жиром, в зоне моечного отделения кухни обнаружены насекомые.

Суд приостановил деятельность трактира на 50 суток. Судебный пристав опечатал помещения трактира. В течение всего срока приостановления деятельности заведения судебные приставы будут контролировать исполнение судебного решения.