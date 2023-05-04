Во Владимире курьер мошенников забрал у пенсионерок 1 миллион рублей

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи городского главка полиции Владимира завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества.

По версии следствия, в апреле минувшего года 20-летний парень, выполнявший роль курьера жуликов, приехал к 79 и 84-летним бабушкам, у которых забрал 1 миллион рублей в общей сложности.

Перед приездом курьера пожилым женщинам звонили неизвестные, которые сообщали им о том, что их родственники якобы стали виновниками ДТП и на лечение пострадавших требуются наличные.

Сам молодой человек знал, что работает по преступной схеме, но его это не остановило. Деньги он переводил подельникам, а себе оставлял часть наличных в качестве вознаграждения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.