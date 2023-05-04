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НовостиОбщество4 мая 2023 7:35

Ректора ВлГУ выберут 16 мая

На должность претендуют три человека
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта ВлГУ

фото с сайта ВлГУ

27 апреля состоялась аттестационная комиссия Минобрнауки России. Все кандидаты на должность ректора ВлГУ - Лев Логинов, Анзор Саралидзе и Алексей Елкин, успешно прошли аттестацию.

Со дня получения решения аттестационной комиссии до даты проведения конференции кандидаты встречаются с коллективами работников и обучающихся университета и проводят агитационную кампанию.

3 мая на внеочередном заседании ученого совета были утверждены дата проведения конференции работников и обучающихся по выборам ректора ВлГУ и форма бюллетеня для голосования.

Выборы состоятся 16 мая в 10 часов в актовом зале ВлГУ (ул. Горького, 87). Регистрация делегатов начнется с 9 часов.