В Гусь-Хрустальном районе открылся жилой корпус пансионата для престарелых и инвалидов

Фото регионального Правительства

3 мая в поселке Гусевский состоялось открытие нового жилого корпуса сопровождаемого проживания на 130 мест в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Возведение здания началось в мае 2021 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Его открытие позволит снизить очередность в стационарные учреждения социальной защиты области, а также обеспечило создание 60 новых рабочих мест.

«На строительство и оснащение корпуса, благоустройство территории было направлено более 327 млн рублей, в том числе свыше 283 млн рублей из федерального бюджета. Трехэтажное здание соответствует всем современным требованиям безопасности и доступности, оснащено пандусами и лифтами. Есть просторный актовый зал и зал лечебной физкультуры с тренажерами, компьютерный класс, комнаты для творчества. Хотел бы отметить наличие медицинского блока, где работают врач и медсестры», – отметил вице-губернатор Константин Баранов.

Вице-губернатор передал директору учреждения сертификат на 3 миллиона рублей на приобретение микроавтобуса.

На первом этаже нового корпуса находится Отделение Милосердия для маломобильных людей с одно- и двухместными комнатами с многофункциональными кроватями, отдельной специально оборудованной ванной. На втором и третьем этажах – жилые блоки на 100 человек. В здании также обустроено отделение для обучения людей с инвалидностью постоянному сопровождаемому проживанию. Это два специальных жилых помещения квартирного типа с кухней-столовой, прихожей, санузлом.

Следующий объект, который построят во Владимирской области – пансионат для пожилых и инвалидов на 150 мест в Юрьев-Польском. Его строительство запланировано на 2024 – 2026 годы.