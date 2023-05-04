Во Владимирской области 4 мая коронавирус подтвержден у 38 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 4 мая лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

13 случаев во Владимире, 5 - в Муромском, 4 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Ковровском, по 2 заболевших в Петушинском, Юрьев-Польском и Вязниковском районах, по 1 случаю в Кольчугинском, Александровском, Собинском, Меленковском, Суздальском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185277 случаев заболевания (51301 сл. в г. Владимире, 20130 сл. в Муромском, 21937 сл. в Ковровском, 6564 сл. в Петушинском, 8892 сл. в Кольчугинском, 11264 сл. в Александровском, 7411 сл. в Юрьев-Польском, 16729 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3678 сл. в Собинском, 2120 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4309 сл. в Камешковском, 3416 сл. в Гороховецком, 4714 сл. в Меленковском, 6220 сл. в Вязниковском, 6431 сл. в Суздальском, 2410 сл. в Селивановском).