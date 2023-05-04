Во Владимирской области мужчина купил дом на украденные у государства 1,2 миллиона рублей

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Как сообщают Управление ФСБ России по региону и Следственное управление СК России по Владимирской области, 39-летний житель Меленковского района подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле 2014 года он обратился в местную администрацию с заявлением о включение его в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий.

Согласно программе, работники агропромышленных предприятий, проработавших в этой сфере не меньше года, имели право получить средства на покупку жилья, чем и воспользовался мужчина. В администрацию Меленковского района он принес заверенные копии трудового договора и трудовой книжки, согласно которой являлся работником одного из местных аграрных предприятий, где работал с января 2010 года.

Меленковец получил 1 миллион 200 тысяч рублей и купил на них дом, но впоследствии выяснилось, что из сельхозпредприятия он уволился по собственному желанию еще в мае 2011 года, так что права на субсидию не имел.

Расследование уголовного дела продолжается.